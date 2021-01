Confira 'UFC' entre Dragões-de-Komodo; vídeo

Um vídeo, gravado por um segurança do parque ambiental Nacional Kruger, na África do Sul, ganhou as redes sociais depois que dois Dragões-de-Komodo brigam como uma batalha de UFC.

O vídeo exibe uma luta difícil e equilibrada entre os dois répteis com muitos agarrões e "nocaltes".

Depois de muito cansaço, um dos animais acaba dominado, contudo, é possível ver um golpe surpresa, que surpreende o outro adversário. Apesar do vídeo não exibir o fim do combate, pelo menos mostra a força destes incríveis caçadores da selva.

Confira a disputa

| Autor: Divulgação

Com informações do Meio Norte*

