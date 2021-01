Vídeo: homem salva criança de ataque de pitbull e pastor alemão

Um ajudante geral ficou ferido após enfrentar cães das raças pitbull e pastor alemão a fim de salvar uma criança do ataque. O fato aconteceu em Osasco (SP), dentro de um estabelecimento comercial.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os cachorros, que escaparam da residência ao lado , entraram na loja e causaram pavor nos clientes.

José Roni Alves, de 21 anos, que estava no caixa do comércio, subiu no balcão para se proteger, mas caiu após um pai colocar sua filha no mesmo lugar na tentativa de defendê-la.

No entanto, a criança também se desequilibra da superfície, mas Roni a segura e, em seguida, é ferozmente atacado pelos dois cachorros, impedindo que a menina fosse mordida.

"Eu pulei, joguei a criança de volta, chamei o cachorro e dei meu braço pra ele morder. Se eu não faço isso, ele teria pegado a criança na hora da queda", relembrou. Os bichos só vão embora quando Roni pega uma pá para se afastar.

A vítima foi levada ao hospital e fez um exame no Instituto Médico Legal. A tutora dos cachorros, identificada como Jane Miranda, além de estar custeando o tratamento médico do rapaz, está sendo investigada. O caso foi registrado como lesão corporal culposa.

"Eu até falei ao meu patrão para dizer ao dono do prédio para tirar os cachorros de lá. Eles ficavam batendo no portão e latindo. Nós tínhamos medo de uma criança colocar o braço e eles morderem. Colocaram só uma telinha", contou José Roni.

Veja a reportagem: