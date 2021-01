Governadora faz ofício para que professores tenham prioridade a vacina

A Governadora comentou que há uma geração inteira de jovens e profissionais prejudicados por conta da pandemia da Covid-19 | Foto: Reprodução

A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), pediu nesta quinta-feira para que os profissionais da educação entrem no grupo prioritário das fases iniciais de vacinação. Ela enviou o ofício com o pedido ao presidente da República Jair Bolsonaro.

A Governadora comentou que há uma geração inteira de jovens e profissionais prejudicados por conta da pandemia da Covid-19. "Invoco a sensibilidade dos ministros da educação e da saúde neste momento de solicitação", disse.

Até o momento, os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde são os profissionais da saúde, pessoas de 80 anos e mais, grupos de 60 e 75 a 79 anos e indígenas.

