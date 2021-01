Homem se desequilibra e morre ao tentar tirar selfie em cachoeira

Um homem morreu ao cair de uma cachoeira em Bom Despacho, a 156 km de Belo Horizonte. O corpo da vítima foi localizado pelos Bombeiros na tarde desta sexta-feira (8).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 52 anos, tentava tirar uma selfie no topo da cachoeira Troia na tarde da última quarta-feira (6), quando teria se desequilibrado e caído nas águas do rio Lambari, que passa pelo município.

Os militares foram acionados pela esposa da vítima momentos após a queda. Eles realizaram buscas por cerca de 10 km abaixo do rio durante toda a quinta-feira (7) e a manhã desta sexta (8).

Por volta das 14h30 de hoje, os Bombeiros conseguiram localizar o corpo da vítima. Os militares agora aguardam a autorização para realizar a remoção do cadáver.