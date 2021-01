Cantor morre e outras duas pessoas ficam feridas em acidente de carro

| Foto: Divulgação

O cantor Ricardo Viana morreu e outros duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (11), por volta das 4h30, no município de Pio IX, região sul do Piauí.

Segundo a imprensa local, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou várias vezes. Ricardo Viana foi sacado para fora do carro e morreu no local do acidente. Os outros dois sofreram ferimentos e foram socorridos até o hospital Dona Lourdes Mota.

Ricardo Viana era um cantor conhecido na região, ex-membro da banda Forró do Gui e atualmente era integrante do grupo musical "The Brothers".

