Impressionante: Arraia mata sucuri com poderoso ferrão: veja vídeo

A arraia tem um ferrão serrilhado na cauda | Foto: Divulgação

"Uma cena inacreditável", foram as palavras utilizadas por um turista que filmou o momento em que uma arraia matou uma sucuri com o poderoso ferrão em um rio brasileiro. O vídeo gravado por ele foi publicado na Internet e teve alta repercussão. A data da gravação do vídeo e o local não foram divulgados.

No vídeo é possível visualizar a sucuri já morta com o ferrão da arraia na cabeça. A arraia aparece se mexendo após o ataque fatal. É comum a ferroada de arraias em humanos e quem toma banho de rio deve ter cuidado.

A arraia tem um ferrão serrilhado na cauda. O ferrão entra fácil e sai rasgando. Além disso, é coberto por um muco onde fica o veneno. Geralmente, acidentes com arraias acontecem na parte mais rasa de rios e onde há lodo.

As arraias são peixes fora do desenho tradicional, pertencem ao mesmo grupo dos tubarões, dos quais difere pelo formato achatado do corpo.

Veja o vídeo que registrou a morte da sucuri: