Vídeo: 'Querem subsídios', diz Bolsonaro sobre saída da Ford do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta terça-feira (12) que "negócio é negócio", ao comentar a decisão da montadora Ford de encerrar as atividades no Brasil. Bolsonaro citou a competição no mercado automotivo e a não concessão de subsídios governamentais à empresa, como motivos que a levaram a deixar o país depois de cem anos.

“Na verdade, eles tiveram subsídios da gente nos últimos anos de R $ 20 bilhões. Eles queriam renovar um subsídio para fazer um carro para vender. Agora tem concorrência também, chinesa, entre outros. Então saiu porque no ambiente de negócios, quando você não tem lucro, você fecha ”, disse a apoiadores, no Palácio da Alvorada. "A Ford ainda não disse a verdade."

O presidente lamentou a perda de 5 mil empregos e criticou a imprensa, que, segundo ele, responsabiliza a falta de clima de negócios no país e a atuação do governo na decisão da montadora. "Agora a imprensa? A lenha desce em cima de mim, porque devo evitar perder 5.000 empregos. Repito, sinto muito, 5.000 empregos perdidos. (?) Agora negócio é negócio. Dá lucro, o cara fica aqui. Não deu lucro, o cara não produz mais isso, fecha ”, disse.

Bolsonaro não comentou a posição de instituições como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), de que a decisão da montadora é um alerta para a necessidade de aprovação urgente de medidas "para reduzir o Custo Brasil" - entre elas a reforma tributária, a prioridade para melhorar a competitividade do setor industrial brasileiro

Tampouco respondeu às críticas do prefeito deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que afirmou que a decisão é uma demonstração clara da "falta de credibilidade do governo brasileiro, regras claras, segurança jurídica e racionalidade do sistema tributário. "

