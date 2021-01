RAPS abre inscrições para processo seletivo focado em políticos

Para a escolha dos novos integrantes da organização, são levados em conta critérios afirmativos de diversidade | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2021 as inscrições para o Processo de Seleção Líderes RAPS 2021. O edital completo está disponível no site da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS ( www.raps.org.br/processo-selecao ), pelo qual é possível realizar a inscrição para o Processo Seletivo. Os interessados devem possuir mandato eletivo ativo, em qualquer esfera de governo ou localidade.

“O Projeto Líderes RAPS tem como propósito apoiar e desenvolver líderes políticos, de diferentes partidos e posições no espectro ideológico, para que se tornem referência de qualidade na política brasileira, compreendam os princípios da sustentabilidade e os incorporem em sua ação política”, explica Mônica Sodré, cientista política e diretora executiva da RAPS. A RAPS é uma organização suprapartidária pioneira, criada em 2012, que busca contribuir para o aperfeiçoamento da democracia e do processo político brasileiro por meio do apoio, da conexão e do desenvolvimento de lideranças comprometidas com um país mais justo, com mais oportunidades e qualidade de vida para todos e respeito aos recursos naturais.

Os Líderes RAPS selecionados terão acesso a programas e conteúdos sobre democracia e sustentabilidade, além de ter a oportunidade de trocar experiências com lideranças políticas de todo o Brasil que já estão na rede da organização. Atualmente, a RAPS reúne mais de 670 integrantes dos 26 estados e do Distrito Federal, dos quais com 140 estão no exercício de mandatos eletivos, entre senadores, deputados, vereadores, governadores, prefeitos e vice-prefeitos.

Entre os pré-requisitos para a seleção, os candidatos a novos Líderes RAPS precisam ser políticos que estejam no exercício de cargo eletivo, com mandato ainda em vigência no ano de 2021, e comprometidos com princípios de ética, integridade, democracia, transparência e sustentabilidade. Na RAPS, os novos integrantes terão acesso a um ambiente que possibilita a integração e a troca de experiências entre pessoas que possuem desafios políticos e públicos semelhantes, com diferentes experiências e opiniões, além de atividades com organizações parceiras em temas diversos, fortalecendo seu conhecimento técnico em temas relevantes que dizem respeito ao dia a dia das diversas casas políticas e às decisões que devem tomar.

O processo de seleção possui cinco fases, entre as quais um questionário para verificação do alinhamento do candidato com os valores da organização, uma entrevista com a Comissão de Seleção e análise de trajetória política. As entrevistas serão realizadas por telefone ou outras plataformas de comunicação online, por conta das medidas de segurança necessárias em meio a pandemia de Covid-19. Os resultados serão divulgados em março, quando serão conhecidos os novos Líderes RAPS que se somarão à rede a partir deste ano.

