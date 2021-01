Por um triz! Homem filma o momento em que quase é atingido por um raio

O produtor rural e vereador José Omar de Oliveira flagrou o momento em que quase foi atingido por um raio, em Minduri, no estado de Minas Gerais. A descarga elétrica ocorreu próximo a ele no momento em que gravava o céu para mostrar que de um lado estava chovendo e do outro não.

Um meteorologista analisou as imagens e concluiu que realmente, por alguns centímetros, José não foi atingido por um raio. Na visão do especialista, o homem deu muita sorte, pois os raios procuram os pontos mais fáceis de atingir o solo.

Veja o vídeo: