Dia D, Hora H: vacinação começa dia 20 de janeiro às 10h, diz Pazuello

Os prefeitos também informaram que a intenção é que as vacinas já cheguem aos municípios em duas doses | Foto: Divulgação

Prefeitos que participaram da reunião com o ministro da Saúde, nesta manhã, em Brasília, anunciaram que a vacinação vai começar no dia 20 de janeiro às 10h da manhã em todo o país.



Os prefeitos também informaram que a intenção é que as vacinas já cheguem aos municípios em duas doses e que a distribuição será feita proporcionalmente à população de cada estado. Se a Anvisa liberar as vacinas no domingo, dois dias depois começa a distribuição das 2 milhões de doses da AstraZeneca que vêm da Índia e as 6 milhões de doses da CoronaVac do Instituto Butantan.

Antes da reunião, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizette, havia dito que a vacinação deverá começar com 10% de doses em cada município.

*Com informações do site SBT News

Leia mais

Pazuello vai anunciar novas ações de combate à Covid-19 no Amazonas

Ministro da Saúde visita Manaus para alinhar ações contra pandemia