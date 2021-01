Vídeo: banhista fica cara a cara com sucuri de três metros em rio

O momento impressionante foi compartilhado em redes sociais | Foto: Divulgação

Turistas que se banhavam no Balneário Municipal de Bonito, no Mato Grosso do Sul, tiveram uma verdadeira surpresa ao se depararem com uma sucuri de três metros surgiu sob a água. O flagra foi filmado e compartilhado nas redes sociais.

A cobra primeiro apareceu sob a água e depois subiu para a superfície. Até crianças presentes no local questionam sobre a aparição inusitada. Logo em seguida, a cobra já aparece "tomando ar" na superfície.

Um dos turistas chega a se empolgar e decide chegar mais perto da sucuri. A cobra acaba saindo do local após a aproximação.

Veja o vídeo que flagrou o momento impressionante: