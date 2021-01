Homem 'esbarra' em sucuri de três metros durante banho em rio; confira

| Foto: Divulgação

Turistas foram pegos de surpresa enquanto se banhavam no Balneário Municipal de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Uma sucuri de três metros surgiu sob a água, depois vindo à tona.

A cobra foi filmada e o vídeo publicado nas redes sociais, gerando grande repercussão. A sucuri não atacou ninguém, embora os visitantes ficassem perto do réptil.

Confira o vídeo

Com informações do Metrópoles*



