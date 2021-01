Enfermeira de SP é a primeira a tomar a Coronavac no Brasil

| Foto: Reprodução

São Paulo – A enfermeira Mônica Calazans, 54 anos, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus no Brasil. A profissional de saúde da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, foi vacinada neste domingo (17) durante pronunciamento do governador do Estado, João Doria (PSDB), no Hospital das Clínicas, na capital paulista.

Com a aprovação do o uso emergencial da vacina, por meio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o imunizante contra a Covid-19 foi desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, disse no último sábado (16), que o governo paulista estaria pronto para iniciar a vacinação em São Paulo já nesta segunda-feira (18), dependendo apenas de tratativas com o Ministério de Saúde sobre a quantidade de doses que ficariam no estado.

O Ministério da Saúde, que planeja iniciar a campanha de vacinação nesta semana, tem acordo com o Butantan para adquirir as 46 milhões de doses compradas pelo governo paulista da Sinovac.

Na sexta, a pasta pediu as 6 milhões de doses prontas da Coronavac disponíveis no país, após uma tentativa fracassada de trazer da Índia 2 milhões de doses do imunizante da da AstraZeneca/Universidade de Oxford, escolhido para fabricação nacional na Fiocruz.

