Vídeo: Homem é preso por filmar partes íntimas de passageira em ônibus

Um homem de 49 anos foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM), em Belo Horizonte, após filmar as partes íntimas de uma mulher enquanto ela ia para o trabalho. Os agentes foram acionados por um taxista, que flagrou o suspeito colocando o celular embaixo da saia da vítima.

Segundo as autoridades, a mulher e o criminoso embarcaram em um ônibus na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O transporte público estaria vazio, mas, mesmo assim, o homem sentou ao lado passageira, o que ela estranhou naquele momento.

Posteriormente, ainda durante o trajeto, o taxista visualizou a prática de importunação sexual. Os guardas municipais não demoraram para chegar e abordar o criminoso, mas, de acordo com o inspetor Marinho, "ele resistiu, sendo aí utilizado os meios necessários para conter a injusta agressão por parte dele".

"Inclusive um cidadão não identificado desferiu um soco no seu rosto", completa. Após ser detido, o suspeito confirmou a importunação aos agentes, que encaminharam ele e a vítima para a Delegacia da Mulher mais próxima. No celular usado para as filmagens indevidas, vários outros vídeos foram encontrados.

Veja reportagem: