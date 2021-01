SP, SC, GO, PI e RJ já começaram a vacinar contra a Covid-19

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em alguns estados brasileiros teve início no fim da tarde desta segunda-feira (18), logo após o recebimento das primeiras doses da CoronaVac.

O primeiro estado a vacinar foi São Paulo, no domingo (17), minutos após a liberação da vacina pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Nesta tarde, outras cidades interior paulista também tiveram pessoas imunizadas.

As demais unidades da federação receberam as doses ao longo desta segunda-feira. Os carregamentos foram enviados a partir de um depósito do Ministério da Saúde em Guarulhos (SP) em voos da Força Aérea.

Santa Catarina iniciou a imunização por volta das 17h, com funcionários do Instituto de Cardiologia do estado, em São José, sendo os primeiros vacinados.

Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, que é médico, aplicou a primeira dose da vacina em uma idosa de 73 anos que vive em uma instituição de longa permanência em Anápolis. Maria Conceição da Silva tem seis filhos e já trabalhou como doméstica e gari.

As primeiras vacinas chegaram ao Piauí por volta das 14h30 e a vacinação começou por volta das 17h.

Foram imunizados profissionais que trabalham em três instituições Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella; Hospital Getúlio Vargas; Hospital da Polícia Militar; Hospital Infantil Lucídio Portella e Maternidade Dona Evangelina Rosa.

O Rio de Janeiro teve um evento no Cristo Rendentor pouco depois das 18h em que foram vacinadas duas mulheres: a técnica de enfermagem Dulcinéia da Silva e Terezinha da Conceição, que vive em um lar de idosos na capital.

Alguns estados ainda estão recebendo as vacinas. O Rio Grande do Sul prevê começar a campanha na noite de hoje, mas com a distribuição para os municípios a partir de amanhã.

Lotes da vacina contra Covid-19 devem chegar a Manaus vindos de São Paulo ainda nesta segunda-feira (18) e distribuídos para os postos.

