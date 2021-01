Empresário Luciano Hang é internado com Covid-19, em SP

Manaus - Na manhã desta terça-feira (19), veio a público a informação de que está internado há alguns dias em um hospital particular de São Paulo (SP) o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan. Com Covid-19, o bolsonarista assumido de 58 anos pediu para não ter seu boletim médico divulgado à imprensa, embora esteja estável. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

Além dele, estão internadas também sua esposa, Andrea Hang, e a matriarca da família, Regina Hang. A primeira tem quadro estável para a doença, já a segunda se encontra atualmente em um quadro mais severo da doença, em uma unidade de terapia intensiva (UTI).

Defensor de tratamento ineficaz

O bolsonarista Luciano Hang é um ávido defensor da utilização da hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina para combater a chegada do coronavírus no corpo. Os medicamentos não tem qualquer comprovação científica para prevenção ou mesmo cura da doença, embora sejam receitados por médicos.

Em coletiva nesta segunda (19), o ministro Pazuello negou que o Ministério da Saúde oriente o uso desses medicamentos. Da mesma forma, também não indica seu uso a Sociedade Brasileira de infectologia, também por não haver comprovação de benefícios.

