Vídeo: Carro dirigido por adolescente de 14 anos despenca de viaduto

Um carro dirigido por um adolescente, de 14 anos, despencou de um viaduto em Campinas, no interior de São Paulo, após o garoto perder o controle da direção e arrancar a grade na lateral da pista. No momento da queda, uma jovem também estava no veículo, mas ninguém ficou gravemente ferido.

Após o acidente, o menor de idade tentou fugir da polícia e acabou detido. Aos agentes, ele disse que o automóvel havia sido alugado pelo pai dele em Jundiaí, também no interior. O adolescente admitiu ainda que, com o carro, havia ido em um mercadinho para comprar uma garrafa de uísque e passado na casa da namorada para buscá-la.

Os dois, então, viajaram juntos até Campinas e ingeriram a bebida alcoólica no trajeto. O jovem dirigia em alta velocidade quando bateu contra a grade de segurança do viaduto. Dentro do veículo, os policiais encontraram também um revólver calibre 38.

O menor foi encaminhado à delegacia, para registro de um boletim de ocorrência. Posteriormente, a polícia descobriu que o carro envolvido no caso tinha um registro de roubo.

