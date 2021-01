Eduardo Paes descarta carnaval em julho deste ano no Rio de Janeiro

O adiamento, no entanto, estava condicionado a realização dos desfiles à campanha de imunização contra a Covid | Foto: Divulgação

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, descartou a realização do carnaval em julho, como havia sido planejado inicialmente. No Twitter, Paes declarou ser "impossível" mobilizar os órgãos públicos, as agremiações e instituições ligadas ao samba para a realização do evento ainda este ano.

"Me parece sem qualquer sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho", disse Paes. Inicialmente programado para os dias 13 a 16 de fevereiro, os desfiles na Sapucaí e blocos autorizados haviam sido inicialmente adiados para julho devido à pandemia.

O adiamento, no entanto, estava condicionado a realização dos desfiles à campanha de imunização contra a covid-19. "Certamente em 2022 poderemos (todos devidamente vacinados) celebrar a vida e a nossa cultura", escreveu o prefeito.

Nunca escondi minha paixão pelo carnaval e a visão clara que tenho da importância econômica dessa manifestação cultural para nossa cidade. No entanto, me parece sem qq sentido imaginar a essa altura que teremos condições de realizar o carnaval em julho. pic.twitter.com/B932v233En — Eduardo Paes (@eduardopaes_) January 21, 2021

