Mulher tenta tirar selfie, despenca de costa rochosa e morre afogada

A professora faleceu aos 28 anos | Foto: Reprodução Facebook

Uma mulher de 28 anos caiu de um costão rochoso enquanto tirava foto em uma praia de Penha, litoral norte de Santa Catarina. A professora Soliane Luiza, tentava tirar uma selfie, quando despencou de uma altura de aproximadamente cinco metros, e se afogou.



Ela chegou a ser resgatada com vida. Porém, morreu na orla quando iria ser transportada de helicóptero até um hospital.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na tarde do último domingo (17), na Ponta do Vigia, região rochosa localizada ao final da Praia Grande, um dos pontos turísticos de Penha. Os guarda-vidas civis fizeram o primeiro atendimento ainda no mar.

Com ajuda do helicóptero dos Bombeiros, foi feito o resgate. Mesmo com a proximidade com o costão e os fortes ventos, a aeronave conseguiu retirar a vítima utilizando um dispositivo chamado Sling, que é uma espécie de cadeira de alpinista conectada ao helicóptero, e a levou para a praia.

A professora seria transportada para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, na cidade de Itajaí, mas sofreu uma nova parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Soliane morava em Navegantes, cidade vizinha à Penha, e trabalhava em um Centro de Educação Infantil em Balneário Camboriú.

*Com informações do UOL

