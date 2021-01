Lula foi diagnosticado com covid-19 e fez quarentena em Cuba

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 21, que foi diagnosticado com covid-19 ao chegar em Cuba, em dezembro, e que cumpriu quarentena na ilha, onde participou de um documentário sobre a América Latina dirigido pelo cineasta americano Oliver Stone.

A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pelo perfil do ex-presidente no Twitter. Na série de postagens, o ex-presidente disse que ele, sua mulher Janja e integrantes da comitiva foram submetidos a exames de covid-19, seguindo recomendação pela Organização Mundial de Saúde para viagens internacionais, antes de viajar e também na chegada a Cuba, dia 21 de dezembro.

O diagnóstico de covid-19 foi confirmado em um outro teste, realizado no dia 26. Lula, Janja e outros integrantes da comitiva contraíram a doença – dos nove membros da equipe, apenas uma jornalista não testou positivo.

1 - Lula retornou nesta quarta-feira (20) ao Brasil após 30 dias de viagem a Cuba. Lula estava na ilha desde 21 de dezembro, para participar do início das gravações de um documentário sobre a América Latina, produzido e dirigido pelo cineasta norte-americano Oliver Stone. — Lula (@LulaOficial) January 21, 2021

Segundo o perfil de Lula no Twitter, o ex-presidente não precisou ser internado, mas, ao longo do acompanhamento, uma tomografia detectou lesões pulmonares compatíveis com broncopneumonia associada à covid-19, “apresentando excelente recuperação.” De acordo com o petista, o único integrante da comitiva que precisou de internação foi o escritor Fernando Morais, que apresentou complicações pulmonares e ficou sob cuidados hospitalares por 14 dias.



Todos os membros da comitiva foram assistidos por médicos cubanos. Além disso, o ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, que é médico infectologista, acompanhou remotamente a evolução da doença nas pessoas do grupo. O ex-presidente retornou ao Brasil na quarta-feira, 20.

*Com informações do ESTADÃO