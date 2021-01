Marinha abre processo seletivo para Oficial Temporário

Manaus - Até 31 de janeiro, estão abertas as inscrições do Processo Seletivo para a Prestação do Serviço Militar Voluntário como Oficiais de 2ª Classe da Marinha do Brasil com vagas em unidades do Comando do 9° Distrito Naval, nas cidades de Manaus e Tabatinga, no Estado do Amazonas.

Os requisitos para a inscrição em uma das 32 vagas são ter mais de 18 anos e ser formado no ensino superior. Qualquer gênero pode participar do voluntariado.

Além disso, quem tiver interesse no processo, deve seguir o que se pede como pré-requisito para a área de sua escolha, o que pode ser verificado no Aviso de Convocação (link ao final da matéria).

As vagas abertas são para Odontologia com especialização em Endodontia; Odontologia com especialização em Odontopediatria; Odontologia com especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco maxilofacial; Medicina Veterinária; Administração; Ciências Náuticas (Inspetor Naval); Direito; Estatística; Informática (Infraestrutura); Psicologia; Serviço Social; Química (Magistério); Sociologia (Magistério); Engenharia Ambiental; Engenharia de Sistemas da Computação; Engenharia Elétrica; Médico(a) Radiologista; e Médico(a) Pediatra.

A taxa para participar do serviço é R$ 130 (cento e trinta reais). As inscrições serão realizadas unicamente via internet, pelo endereço eletrônico, neste link.

Serviço:

O quê: processo Seletivo para a Prestação do Serviço Militar Voluntário;

Inscrição: Até 31/01/2021;

Valor: R$ 130,00;

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (92) 2123-2278 do Serviço de Recrutamento Distrital do Comando do 9° Distrito Naval.

