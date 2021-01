Militares usam máscaras fakes em foto e viram meme na internet

Manaus - Em fotos postadas no site do Centro de Avaliações do Exército, militares apareceram com máscaras desenhadas digitalmente. As montagens apareceram em pelo menos quatro fotos, dentre elas uma onde, das 22 pessoas na imagem, apenas duas realmente estavam com o equipamento de proteção individual. A informação é do G1.

Antes de serem retiradas do ar, as fotos estavam em um site do Exército, acompanhadas de um texto que explicava o que havia ocorrido no dia, um curso realizado na Marinha do Brasil, em novembro do ano passado. As atividades foram realizadas no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMoPM).



O texto divulgado no site do Exército dizia que o encontro havia sido para proporcionar uma capacitação aos profissionais no que diz respeito aos conhecimentos adquiridos no socorro e resgate de vítimas clínicas ou de trauma.

