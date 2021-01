Venezuelano tem alta no PI, tenta voltar a Manaus e é barrado

Ele deve retornar à Manaus no sábado (23) | Foto: Divulgação HU/Romário Farias

O venezuelano Leonardo Rafael Perez Cova, de 46 anos, foi transferido de Manaus para continuar o tratamento contra a Covid-19 em Teresina, no Piauí. Ele teve alta do Hospital Universitário e tentou retornar a Manaus nesta sexta-feira (22), mas acabou barrado no aeroporto Petrônio Portella, na capital piauiense. O motivo foi a falta de documentação.

Leonardo até entrou no avião comercial, mas a funcionária da Sesapi (Secretaria Estadual de Saúde do Piauí), que acompanhava cinco pacientes no aeroporto, resolveu suspender a ida dele, temendo que ele ficasse barrado no aeroporto de Guarulhos, onde faria conexão.

A documentação dele será providenciada pelo órgão competente. As hospedagens e passagens aéreas também foram adquiridas pela Sesapi.

"A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que o venezuelano não pode embarcar nesta sexta-feira (22) por estar com a documentação irregular. A Sesapi acionou a delegacia através de Boletim de Ocorrência para que fosse regularizada a documentação e neste próximo sábado (23) o venezuelano embarcará para Manaus ", afirmou o órgão em nota.

O venezuelano está hospedado em hotel da capital. Além dele, nove pacientes foram para Teresina na última sexta-feira (15), em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com problemas respiratórios, devido à covid-19. Cinco já tiveram alta e alguns vão continuar o tratamento em casa. Outros quatro pacientes permanecem internados.

"Eu não tinha mais fôlego, não tinha oxigênio pra gente. Você olhando as pessoas pedindo ajuda e morrendo ao seu lado, um, dois, três, quatro, cinco. É muito triste, mas eu venci com a fé", declarou Francinete Binda Dutra, uma das pacientes que recebeu alta.

A amazonense chegou a pensar que não resistiria. "Eu vi tanta morte ao meu lado, ao redor, de cinco, três corpos do meu lado e eu (pensando que) seria a próxima, mas Deus foi tão bom e me transferiram pra cá", declarou ao sair do hospital.

