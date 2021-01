Presidente Maduro se diz disposto a estabelecer "novo caminho" com EUA

Analistas acreditam que o governo Biden será mais moderado e defenderá a mediação internacional para uma transição gradual de poder na Venezuela | Foto: Divulgação

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não reconhecido pelos Estados Unidos, convocou hoje a nova administração de Joe Biden a "virar a página", declarando-se disposto a estabelecer "um novo caminho" nas relações diplomáticas rompidas entre Caracas e Washington.

"Queremos trilhar um novo caminho de relações com o governo Joe Biden baseado no respeito mútuo, no diálogo, na comunicação e na compreensão", declarou Maduro.

A Venezuela "está disposta a virar a página e construir novos caminhos de respeito, diálogo e comunicação diplomática com o novo governo dos Estados Unidos", completou o mandatário diante de partidários da sacada do palácio presidencial de Miraflores, no centro.

Exatamente no dia 23 de janeiro de 2019, o líder da oposição Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela depois que a maioria da oposição que controlava a Assembleia Nacional declarou Maduro um "usurpador", acusando-o de ter sido reeleito graças a uma "fraude" em 2018.

*Com informações do UOL Notícias

