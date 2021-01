Em colapso de saúde, RO anuncia transferência de doentes com Covid-19

Sem vagas para mais atendimentos, ele fez ainda um apelo para que médicos se dirijam ao estado para ajudar equipes de saúde | Foto: Divulgação

O governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), anunciou em pronunciamento ontem à noite que chegou a um acordo com o governo federal para transferir pacientes que estão em fila de espera para tratamento da covid-19.

Temos equipes, mas tem uma profissão que faz grande falta: os médicos, aqueles que vão comandar essas equipes. Eu faço um apelo ao senhor doutor, à senhora doutor que, por favor, venha nos ajudar, ajudar os rondonienses porque nós temos os leitos, mas está faltando o senhor e a senhora para ajudar os demais integrantes da equipe de saúde.

Segundo Rocha, um contato feito ontem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que o governo federal deve transferir pacientes e ajudar a desafogar a rede de saúde sem vagas para novos pacientes. Ontem, 543 pessoas estavam internadas tratando a doença em hospitais de Rondônia.

Nós passamos o dia em contato com o governo federal, com o general Pazuello, e ele de pronto disse que iria atender o nosso pedido e de fazer a transferência dos pacientes que estão na fila de espera e quantos mais forem necessários para outros hospitais federais do nosso país. O estado enfrenta um aumento sem precedentes no número de casos confirmados, que mais que quintuplicou em apenas três se.

*Com informações da UOL Notícias

