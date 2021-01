Gatinho com instinto maternal cuida de bebê: 'muito fofo'; veja fotos

| Foto: Divulgação

Gatos são tão maravilhosos quanto cachorros e não precisamos debater quem é melhor. Mas não tem como não ficar maravilhada com esse gatinho cuidando de um bebê da forma mais maternal possível. É muito amor envolvido.

Por meio do Facebook, a mãe humana do gato e do bebê, publicou as imagens que já viralizaram e emocionaram muita gente. Nelas, o gatinho pode ser visto se aproximando aos poucos do bebê, e depois percebendo o brinquedo “estranho” que trazia na boca: a chupeta dele. O gato então toca o bebê, vê se não há perigo, e logo depois o abraça numa espécie de conchinha.

| Foto:

Milhares de usuários reagiram ao post, com muitos corações e comentários amorosos. E tem como não fazê-lo?

A mãe disse à mídia local que isso aconteceu quando ela foi fazer compras com seu marido. Eles apenas saíram alguns instantes para comprar coisas para o pequeno Cael, deixando-o alguns minutos em casa, com a irmã cuidando dele e o gato.

| Foto:

Ao retornar, a irmã mais velha, de 12 anos, correu para mostrar a cena de amor aos pais. Eles ficaram maravilhados e apaixonados na hora – e não é pra menos!

O nome do gatinho é Keanu. Sim, por causa do Keanu Reeves. A jovem mãe também compartilhou as fotos diversos grupos de amantes de gatos, o que ajudou a história a viralizar.

| Foto:

Agora respira um pouco. Se você teve um péssimo dia, com toda a certeza essas fotos vão te animar.

