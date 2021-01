Bebê é encontrado morto em viaduto ao lado de bilhete misterioso

A investigação corre em sigilo de Justiça e ninguém foi preso | Foto: Divulgação





A Polícia Civil começou a investigar o caso de um bebê que foi encontrado morto debaixo de um viaduto em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada da última segunda-feira (25).

Até o momento, a investigação corre em sigilo de Justiça e ninguém foi preso. Porém, uma prova encontrada ao lado do corpo da criança pode ajudar as autoridades a explicarem o caso.

O conteúdo do bilhete, que servirá como prova, não foi divulgado mas, segundo a polícia, o texto é bastante confuso e dava o endereço do pai da vítima, que vive em uma comunidade de Belo Horizonte.

“Nós recebemos uma chamada de um solicitante por volta de 5h45 falando que havia uma criança de entre 1 e 2 anos encontrada morta debaixo do viaduto. Mandamos duas viaturas para o local e, ás 6h10, o Samu compareceu e constatou o óbito”, disse a tenente Patricia Franco.

O bebê foi encontrado de fralda e, de acordo com a polícia, sem sinais de violência física e sexual, mas com um pequeno ferimento no rosto, que pode ter sido provocado por formigas.