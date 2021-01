São Paulo confirma três casos de covid-19 por variante vinda de Manaus

A nova variante de coronavírus tem sido apontada por pesquisadores como uma das principais causas para o aumento recente de casos | Foto: Divulgação





Três pacientes que buscaram atendimento na rede pública de saúde em São Paulo foram infectados pela nova variante do coronavírus que circula em Manaus (AM) desde o fim do ano passado. De acordo com a secretaria estadual de saúde, as pessoas que testaram positivo para Covid-19 têm histórico de viagem ou residência na capital amazonense.

O Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz fez o sequenciamento genético das amostras coletadas dos pacientes e obteve a confirmação. "Os vírus sequenciados são da linhagem P.1 e possuem mutações em posições do gene que codifica a proteína spike (a "ponta da coroa")", informou a pasta. "Essas mutações poderiam estar associadas a um maior potencial de transmissão, apesar de ainda não haver comprovação científica de que esta variante seja mais virulenta ou transmissível em comparação a outras previamente identificadas", concluiu a nota oficial.

A nova variante de coronavírus tem sido apontada por pesquisadores como uma das principais causas para o aumento recente de casos registrados no norte do país que tem levado ao colapso na rede pública de saúde.