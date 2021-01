Vídeo: Segurança de hospital é afastado após agredir paciente

Um segurança da Santa Casa de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, foi afastado das funções após ser flagrado agredindo um paciente. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra dois profissionais discutindo com um senhor e o instante em que o maior deles desfere um tapa contra o braço do homem.

A confusão, que ocorreu na sala de hemodiálise da unidade de saúde, teria sido motivada pelo uso incorreto de uma máscara facial por parte do paciente. Porém, em vez de pedir com educação para que ele ajustasse o acessório, os seguranças agiram com violência.

Outras pessoas estavam presentes no local quando tudo aconteceu, mas nenhuma interferiu. Posteriormente, a gravação do ocorrido foi parar nas redes sociais e chegou à direção da Santa Casa, que imediatamente comunicou a empresa responsável pela vigilância do hospital para solicitar o afastamento do principal agressor.



Veja o vídeo: