Deputado federal é barrado ao tentar entrar sem máscara em avião

Uma companhia aérea que atua no Brasil impediu o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) de embarcar em um voo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira (26). Ele teria se recusado a usar máscara de proteção contra o coronavírus, obrigatória a todos os passageiros.

Em vídeo divulgado nesta quarta-feira (27), o parlamentar se referiu ao item como "focinheira ideológica".

Daniel Silveir foi eleito em 2018 e é conhecido pela recusa em utilizar a máscara. Neste mês, o Twitter colocou uma marcação em postagens antigas dele por "publicação de informações enganosas e potencialmente prejudiciais relacionadas à Covid-19".

Em maio de 2020, ele foi repreendido em um mercado, na qual disse que o cuidado "idiotiza" as pessoas. No mês seguinte, o parlamentar foi diagnosticado com o novo Coronavírus.

Na terça, Silveira chegou a Cumbica vindo do Rio e estava à espera de uma conexão para Brasília. No embarque, ele apresentou um atestado médico, que indicava a dispensa da máscara por cefaleia (dor de cabeça) crônica.

A equipe da companhia aérea não aceitou a justificativa, e houve bate-boca. A Polícia Federal foi acionada para intermediar a discussão. Após o incidente, a companhia remarcou o embarque para esta quarta-feira (27), mediante a utilização de máscara por Silveira.

Já em Brasília, o deputado divulgou na manhã desta quarta em suas redes sociais um vídeo no qual contou que está processando a companhia aérea, que "já fez mais de 40 voos sem máscara".

Afirmou também que se ampara na Lei 14.019, de julho de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual na circulação em espaços acessíveis ao público, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

A lei diz que a obrigação do uso "será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) anos de idade".

No vídeo, Silveira citou outro motivo, além do suposto descumprimento da lei, para acionar a Justiça contra a companhia. Segundo ele, houve prática de crime de calúnia por uma funcionária da companhia aérea contra o chefe de gabinete do parlamentar – ele teria sido questionado por ela se a agrediria durante a confusão.





