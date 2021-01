Por pandemia, voos foram suspensos no Brasil: Saiba para onde ir

Cerca de 100 países, incluindo os EUA, também determinaram fortes restrições a passageiros procedentes do Brasil | Foto: Divulgação





Diversos países estão suspendendo seus voos de ou para o Brasil devido ao aumento de casos de Covid-19 e à descoberta de novas variantes do coronavírus, incluindo a do Amazonas. A lista inclui destinos como Portugal, Itália, Peru, Turquia, Israel e Colômbia. O governo brasileiro, por sua vez, suspendeu voos para o Reino Unido e a África do Sul.

Cerca de 100 países, incluindo os EUA, também determinaram fortes restrições a passageiros procedentes do Brasil, segundo levantamento da empresa de viagens Skyscanner com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Confira a lista de destinos mais frequentes de viagens a partir do Brasil e em que condições elas são permitidas:

Argentina

O fechamento das fronteiras argentinas para turistas de países fronteiriços, entre eles o Brasil, foi prorrogado até 31 de janeiro. O decreto original, de 25 de dezembro de 2020, previa o fechamento só até 7 de janeiro, mas a medida foi renovada pelo governo da Argentina pelo menos até o fim deste mês. A restrição, contudo, não se aplica aos cidadãos argentinos e aos residentes permanentes procedentes do Brasil, incluindo os funcionários de missões estrangeiras. Para estes, a entrada no país está condicionada ao cumprimento de quarentena, que pode variar de sete a nove dias de acordo com a data em que foi realizado o exame PCR.

África do Sul

O governo federal proibiu a entrada no Brasil de viajantes estrangeiros que tenham passado pela África do Sul, onde também surgiu uma nova cepa do coronavírus. Também estão proibidos todos os voos com origem ou passagem pelo país. A proibição é "em caráter temporário", mas não tem prazo de duração definido. A medida afeta viajantes que estiveram na África do Sul, Reino Unido e Irlanda do Norte nos 14 dias anteriores ao voo.

Bolívia, Chile, Equador

As fronteiras desses três países permanecem abertas para viajantes procedentes do Brasil. Estes passageiros precisam apresentar um atestado médico com resultado negativo para coronavírus emitido até 72 horas antes da chegada, no caso de Bolívia e Chile. No Equador, esse prazo se estende a até 10 dias antes. No Chile, não é permitida a entrada de passageiros que tenham estado nos 14 dias anteriores no Reino Unido.

Europa

No Espaço Schengen — formado por 26 países europeus, entre os quais França, Alemanha, Bélgica, Grécia e Itália — as fronteiras estão fechadas para quem voa direto do Brasil, com exceção de residentes e cidadãos dos países da região, de pessoas com passaporte diplomático ou com autorização especial para estudo ou trabalho. Nesses 26 países, a entrada de qualquer pessoa vinda de fora da Zona Schengen está condicionada à apresentação de exame PCR negativo feito com 72 horas de antecedência ao embarque e, na maioria dos casos, ao cumprimento de quarentena.

A Noruega, que faz parte da Zona Schengen, suspendeu a entrada de todos os passageiros internacionais nesta quarta-feira, incluindo os dos próprios países da área, a não ser para "viagens essenciais". A Alemanha cogita fazer o mesmo, mas a decisão ainda não foi tomada.

Estados Unidos

O governo de Joe Biden manteve a proibição de entrada para a maioria dos viajantes não americanos e não residentes nos EUA que chegam de Brasil. A medida não tem prazo para ser revogada.

Japão

No último dia 13, o Japão suspendeu a entrada de todos os estrangeiros não residentes no país, em meio a um aumento constante de novos casos de Covid-19. Estrangeiros residentes no Japão e japoneses residentes no exterior devem fazer o teste para o vírus pelo menos 72 horas antes de sua partida para o Japão e apresentar um atestado médico negativo para Covid-19. Além disso, eles devem se isolar em casa ou em um hotel por duas semanas após a chegada.

Reino Unido

O governo britânico decretou a proibição de viagens com origem no Brasil e outros países da América do Sul a partir de 15 de janeiro, por tempo indeterminado. Os voos entre Brasil e Reino Unido já estavam suspensos desde 25 de dezembro por decisão do governo brasileiro, após a descoberta da variante britânica do coronavírus. Passageiros vindos do Brasil tinham a possibilidade de chegar ao Reino Unido por meio de conexões, o que não é mais possível com as novas restrições impostas por Londres.

Israel

O espaço aéreo de Israel foi fechado para voos internacionais a partir da noite do dia 25. A medida deve vigorar por uma semana, segundo a imprensa local. As fronteiras do país já haviam sido em grande parte fechadas para estrangeiros durante a pandemia, com permissão de entrada apenas para portadores de passaporte israelense. Líder mundial na vacinação contra Covid-19, Israel está sob uma terceira quarentena nacional desde 27 de dezembro, que o governo planeja suspender no final de janeiro.

Itália

Os voos entre Itália e Brasil estão suspensos desde o dia 16 de janeiro, bem como a entrada de passageiros que tenham passado pelo país nos 14 dias anteriores à chegada. A medida, válida até 31 de janeiro, também prevê que pessoas que desembarcaram recentemente em território italiano vindas do Brasil devem entrar em contato com as autoridades de saúde e se submeter a um teste de Covid-19.

Peru e Colômbia

O Peru anunciou na terça-feira a proibição de voos procedentes do Brasil, enquanto um terço do país, incluindo a capital, Lima, será posto em quarentena total de 31 de janeiro a 14 de fevereiro, com o objetivo de conter o aumento de casos provocado pela segunda onda de Covid-19. A Colômbia anunciou nesta quarta que vai suspender por 30 dias os voos de e para o Brasil.

Portugal

O governo de Portugal anunciou, nesta quarta-feira, a suspensão de todos os voos comerciais ou privados de e para o Brasil. A decisão valerá inicialmente entre esta sexta-feira, dia 31 de janeiro, e o dia 14 de fevereiro. Apenas voos humanitários e de repatriação de cidadãos e residentes legais da União Europeia serão permitidos, com passageiros sendo obrigados a apresentar testes negativos para a Covid-19 realizados até 72 horas antes do embarque. Se o exame não for apresentado, a entrada no avião poderá ser negada, assim como em solo português. Também será obrigatório que realizem uma quarentena de 14 dias quando desembarcarem no país europeu.

Turquia

Os voos do Brasil para a Turquia estão suspensos desde o dia 22 por determinação do governo local. A medida não tem prazo de validade.