Médica faz piada no Instagram após intubar dois pacientes com Covid-19

Leanara foi duramente criticada após uma publicação no Instagram | Foto: Divulgação

A médica Leanara Amaro Rocha utilizou as redes sociais para fazer piadas com pacientes internados. Leanara foi duramente criticada após uma publicação no Instagram em que ela aparenta se divertir com o fato de intubar pacientes vítimas da Covid-19.

“Dois intubados no mesmo plantão. Mais um eu peço música no Fantástico kakakaka”, postou Leandra Amaro, que trabalha na cidade de Guajará-Mirim (RO). Ela teve sua formatura antecipada em maio de 2020 devido à necessidade de profissionais para trabalhar na pandemia. A publicação continha um emoji de risadas.

A publicação continha um emoji de risadas | Foto: Reprodução

Em nota divulgada no dia 20 de janeiro, a prefeitura de Guajará-Mirim, em nome da prefeita Raissa Bento, afirmou que “não concorda, não compactua e repudia de todas as formas a atitude da Médica”.



Pedido de desculpas

Após a repercussão do caso, Leanara Rocha divulgou uma carta aberta pedindo desculpas à população.

“Peço publicamente desculpas a todos os conterrâneos, familiares, amigos de familiares, conhecidos, aos gestores desse Município, meus colegas de trabalho e aos principais os meus pacientes por uma publicação não pensada, sem teor nenhum de maldade ou sentimentos ruins que foi reproduzida inúmeras e inúmeras vezes com teor totalmente diferente e discrepante do sentimento expressado naquele momento: ‘Rir pra não chorar’. Jamais e por hipótese nenhuma comemoraria de maneira cruel sobre os péssimos desfechos da Covid-19”, justificou.

“Todos os meus pacientes e as pessoas que chegarem até mim serão tratadas com respeito, carinho e dedicação até que se recuperem. A essas pessoas todo meu respeito e pedido de desculpas”, acrescentou.

*Com informações da ISTOÉ

Leia Mais:

Sudão bane casamento infantil e mutilação genital feminina

Imagens: artista esculpe vagina de 33 metros em Pernambuco

Instalação de usinas de oxigênio auxilia no abastecimento do insumo