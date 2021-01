Criança de 2 anos morre após engolir parte de brinquedo

Criança se engasgou com a ventosa de uma flecha | Foto: Divulgação





Um menino de apenas 2 anos de idade morreu após engolir parte de um brinquedo enquanto estava na casa da avó, em Montes Claros, a 420 km de Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Santa Casa da cidade.

Luiz Otávio Aquino Madureira foi internado no dia 17 de janeiro após engolir a ventosa de uma flecha enquanto brincava. De acordo com vídeos divulgados pelo pai da vítima, Charles Madureira, a criança foi levada até o Hospital Aroldo Tourinho em situação bastante crítica.

"Ele chegou no hospital quase já sem vida. Após meia hora de reanimação, os médicos conseguiram recuperar os sinais vitais e ele foi entubado".

O pai conta que, por causa da falta de estrutura, o jovem precisou ser transferido para a Santa Casa de Montes Claros, onde passou por cirurgia para a retirada da ventosa. Mesmo após a intervenção, o estado de saúde da criança permaneceu bastante grave.

Em um vídeo publicado no dia 21 de janeiro, o pai de Luiz Otávio conta que os médicos já suspeitavam que a criança tivesse morte encefálica, mas o protocolo determina um prazo de sete dias para a confirmação. Nesta quinta-feira (28), com o fim do prazo, o pai do jovem publicou um novo vídeo confirmando a morte do filho.

"Chegou o último dia e, infelizmente, fizeram todos os testes, constatando a morte encefálica. Não tem mais o que fazer, só continuar pedindo a Deus para nos dar forças".

Pelas redes sociais, Madureira informou que autorizou que os órgãos da criança sejam doados, para a “salvação de umas sete vidas”. Muito abalado, ele disse que a breve vida do filho mostrou a “importância do amor”.

"Essa vinda do meu filho aqui na Terra por dois anos veio para demonstrar o amor de um filho, o amor de um pai e a importância da aproximação com Deus".

Em nota, a Santa Casa de Montes Claros confirmou a morte de Luiz Otávio Aquino Madureira. A unidade de saúde aguarda agora o resultado dos exames para confirmar se será possível realizar a doação dos órgãos da criança.