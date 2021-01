Influencer que incentivou aglomeração é enterrada em SP

A influencer tinha 22 anos e estava internada há 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital da capital paulista | Foto: Reprodução

O corpo da digital influencer Yogna Moura foi enterrado em São Paulo depois de não resistir às complicações da Covid-19. Yogna, mulher trans, ficou conhecida nas redes sociais por debochar da pandemia de coronavírus e contar que participou de aglomerações.

A influencer tinha 22 anos e estava internada há 10 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital da capital paulista. Ela foi diagnosticada com coronavírus depois de participar de uma festa no início de 2021. Com a repercussão nos últimos dias, antes da morte, Yogna Moura chegou a ter cerca de 100 mil seguidores nas redes sociais.

Os vídeos da blogueira deram margem às críticas por ela ter participado de festas, ignorando a situação sanitária vivida pela pandemia. Ela pediu desculpas pelo comportamento. Depois, no hospital, também divulgou vídeos comentando sobre o estado de saúde e pedindo orações.