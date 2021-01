Menina de 10 anos é atingida por caminhão desgovernado e morre; veja

A ação foi registrada por câmeras de segurança | Foto: Reprodução

Uma menina, de 10 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão desgovernado em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (28).

A ação foi registrada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver Heloísa Gusmão passeando com o cachorro na rua de casa. Ao notar a presença do automóvel, a vítima tenta correr, mas é atingida pelo veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Segundo testemunhas, o homem desceu a rua gritando que estava sem freio. O motorista foi resgatado com ferimentos graves. Não há informações sobre o velório e o enterro da menina.