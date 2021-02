Cachorro é amarrado em picape e arrastado pela rua; veja vídeo forte

O caso viralizou nas redes sociais neste domingo (31) | Foto: Divulgação

Pará- O vídeo de um cão sendo arrastado, por uma caminhonete, em uma das ruas de Eldorado do Carajás, no Pará, gerou revolta na internet. A gravação foi feita por um motoqueiro que acompanhou o trajeto de tortura que cachorro sofreu. O caso viralizou nas redes sociais neste domingo (31), e a atriz Paolla Oliveira publicou um comentário em uma rede social e pedindo Justiça.



Indignada com a situação, Paolla avisa a seriedade do vídeo no Instagram, com o título em caixa alta CENA FORTE e comenta o ocorrido. "É absurdo e desumano o que ainda acontece por aqui. Um animal sendo arrastado pela rua mostra como uma pessoa pode ser perversa e sem nenhum traço de humanidade. Por situações assim que lutamos por penas mais duras a toda violência contra os bichos", descreveu em seu post.

Veja

As imagens, que duram 15 segundos, mostram uma passageira da moto espantada com tamanha crueldade através de sua fala enquanto faz o registro. “Como é que a pessoa faz isso, oiaioia, para matar o cachorro”, contesta.



A atriz ainda clama por justiça pelo animal e pede que seus seguidores ajudem a identificar o criminoso. "Até onde sei, o cachorro está bem na medida do possível, mas o monstro que fez isso com ele já está solto e ainda com a posse do cão. Quem souber de mais informações, por favor, coloque aqui nos comentários", apela.

Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação

