Homens são atacados por pitbulls no meio da rua; assista o ataque

Brasil - Imagens de câmeras de segurança flagraram um ataque de dois pitbulls, no último dia 24 de janeiro, por volta das 9h, a dois homens que caminhavam pela Rua Ângelo Cúnico, no bairro Cachoeira, em Curitiba.

As vítimas chegaram a agredir os cachorros para não ter ferimentos mais graves e buscaram atendimento médico.

O auxiliar de lojas Anderson Farago, que foi atacado pelo animal, contou como o acidente ocorreu.

“Eu estava descendo quando me deparei com os dois cachorros da raça pitbull. Fui atacado, mas consegui me desvencilhar com socos e chutes. Morderam meu rosto, perna e vim para casa”, explicou.

Anderson revelou que perdeu os óculos na confusão e, ao retornar ao local para buscar, encontrou o tutor dos animais. “Quando eu cheguei ele me disse que tem pena de deixar os cachorros presos à noite. Só falei que ia buscar meus direitos e fiz isso, fazendo um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso”, contou.

Segundo o auxiliar de lojas, outros ataques semelhantes já aconteceram na região. “Já teve outros ataques e tem outras filmagens com relação a isso. Têm várias pessoas que passam por essa rua e alguma coisa precisa ser feita”, ponderou.

