Mãe e filha despencam de roda gigante em parque clandestino; veja

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas | Foto: Reprodução

Uma mulher e a filha despencaram de uma roda gigante, de aproximadamente 4 metros, em um parque de diversões no Maranhão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas e constatou que o espaço era clandestino.

"A equipe do Corpo de Bombeiros que esteve no local verificou com o proprietário os documentos necessários e eles não possuíam o certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, que é indispensável para que esse parque estivesse em funcionamento", explica a tenente Arianny Darc.

Sem as autorizações necessárias que atestam principalmente a segurança, a roda gigante e as demais atrações do parque agora estão impedidas de funcionar. Os responsáveis por toda a estrutura também foram multados pelos bombeiros.

Em um caso similar a esse, em setembro de 2015, a comerciária Luzivânia Brito e a filha dela foram arremessadas de um brinquedo em outro parque de diversões. A mulher teve um dos pulmões perfurados na queda e faleceu uma semana depois do acidente.