Padre terá que se retratar por dizer que vacina tem fetos abortados

A diocese de Tubarão, de Santa Catarina, divulgou nesta quarta-feira (3.fev) nota para repudiar declarações feitas por padre que disse que as vacinas contra a covid-19 são fabricadas com fetos abortados.

Durante missa realizada em 24 de janeiro, na Paróquia de Pedras Grandes, no interior do estado, o padre Claudemir Serafim afirmou que a salvação para a nossa vida durante a pandemia não está no imunizante. A fala do padre foi gravada em vídeo que circulou pelas redes sociais nesta terça.

"Mais uma vez é importante nós recordarmos que o vírus não é católico. Porque odeia nosso senhor e tem fechado nossas igrejas. E a salvação para a nossa vida, a nossa alma, não está na vacina", disse ele.

"Há vários problemas morais em relação à própria vacina que está comprovado que é feita com fetos abortados. Dos milhões de abortos muito mais elevados do que as mortes por coronavírus no mundo, destes pobres seres humanos jogados nas lixeiras dos hospitais, fizeram vacinas".

Veja o vídeo que gerou a polêmica:

