Laudo aponta causa da morte de influenciadora que fez lipoaspiração

O médico que fez a cirurgia deve ser ouvido ainda esta semana | Foto: Divulgação

Um laudo feito pela perícia da Polícia Civil revelou que a influenciadora Liliane Amorim teve três lesões no intestino, causadas por uma lipoaspiração. Ela fez a cirurgia no dia 9 de janeiro, foi internada no dia 15 do mesmo mês e veio a falecer no dia 24 na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

A investigação comprovou que a causa da morte foi, de fato, a infecção no intestino provocada por estas perfurações.

O caso vai ser levado pela advogada da família de Liliane para o Ministério Público, que acionará a Justiça. 14 testemunhas já foram ouvidas, e a expectativa é de que o médico que fez a cirurgia seja ouvido ainda esta semana. Ele afirma ter seguido todas as normas técnicas tanto na cirurgia quanto no pós-operatório.