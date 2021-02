Vídeo: bebê recém-nascido é arremessado de carro após acidente

Após um acidente de trânsito, um bebê é arremessado pela janela do carro. Uma caminhonete envolvida no acidente invade a calçada e quase atropela a criança.

A mãe do recém-nascido desce do carro e fica desesperada ao ver o filho caído no chão. O bebê foi levado para o hospital e o estado de saúde dele não foi divulgado.

Veja a reportagem: