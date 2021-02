Mãe de Luciano Hang, dono da Havan, morre vítima da Covid-19

Regina Modesti Hang, mãe de Luciano Hang, dono da Havan, morreu aos 82 anos após ser internada com covid-19. De acordo com o comunicado publicado no perfil oficial do empresário no Instagram, a morte ocorreu na quarta-feira (3).

A mãe do empresário estava internada na UTI de um hospital em São Paulo desde o dia 31 de dezembro, após enfrentar complicações causadas pelo novo coronavírus.

De acordo com um vídeo publicado recentemente por Hang, Regina Modesti sentiu febre no dia 27 de dezembro, e ao ser internada, já estava com 95% do pulmão comprometido, chegando a recuperar 25% depois da internação.

“Aqueles que passam por nós não nos deixam sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós (...) Quero agradecer a todos os médicos e profissionais que lutaram durante estes últimos dias por sua vida”, diz o post. O empresário também contraiu o novo coronavírus, mas não apresentou sintomas. Hang foi diagnosticado ao fazer um exame de rotina ao visitar a mãe no hospital.

"A dor de perder uma mãe é inexplicável, é um buraco enorme que se abre no peito, mas logo será preenchido por saudades e boas lembranças dos momentos únicos que compartilhamos juntos. Minha mãe, como todas as mães, são anjos da guarda que Deus escolhe para enviar a Terra e cuidar de nós. Hoje, ela volta para os braços de seu Criador para descansar em paz. Um filme passa pela minha cabeça nesse momento", escreveu o empresário ao homenagear a mãe.