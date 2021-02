Marinha resgata homens dentro de geladeira no meio do Rio Amazonas

Após serem retirados da água, os militares prestaram os primeiros socorros aos homens | Foto: Divulgação





A Marinha do Brasil resgatou três homens que estavam à deriva no Rio Amazonas após o naufrágio da embarcação em que navegavam na quarta-feira (3). Eles estavam flutuando, dentro de uma geladeira, por cerca de três horas quando foram localizados.

De acordo com a Marinha, as vítimas foram encontradas a oito milhas náuticas de Santarém, no Pará. O resgate foi feito por meio do Navio-Patrulha “Pampeiro” e da embarcação orgânica fluvial “Roraima”.

Após serem retirados da água, os militares prestaram os primeiros socorros aos homens. Na sequência, os três náufragos foram levados para a cidade, onde foram atendidos por profissionais de saúde.

A presença dos navios da Marinha no local era para realizar a segurança da navegação da balsa que transporta o tanque com 90 mil m³ de oxigênio líquido, que atende os hospitais de Manaus, no Amazonas, por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus.