Jovem morre carbonizado em acidente após pai tentar salvá-lo

O pai tentou abrir a porta da cabine, antes que fosse consumida pelas chamas | Foto: Reprodução

Um acidente trágico aconteceu na BR-467 em Cascavel, no Paraná. Um jovem de 23 anos morreu carbonizado dentro de um caminhão. O pai tentou salvar o filho das ferragens e do incêndio, mas foi impedido pela intensidade das chamas. Uma testemunha gravou a tentativa de resgate e o desespero do pai (as imagens e áudios são fortes).

Pai e filho estavam em dois caminhões diferentes. Ademir Antonio Mateus estava na carreta da frente e o veículo de Henrique Mateus se chocou na traseira. Ademir teve que reduzir a velocidade por conta do trânsito visto à frente e a vítima não conseguiu frear a tempo, colidindo com a carreta.

O pai tentou abrir a porta da cabine, antes que fosse consumida pelas chamas. Os dois viajavam juntos há, pelo menos 3 anos e, depois, o filho comprou o próprio veículo.