Turistas encontram filhote de sucuri de 3 metros em rio; veja o vídeo

Brasil - Um filhote de sucuri foi flagrado por turistas no fundo de um rio de águas cristalinas em Jardim, região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 238 quilômetros de Campo Grande. O animal tinha em torno de 3 metros e foi filmado pelo guia de turismo Luiz Eduardo Gonçalves, no último domingo (7).

Segundo Gonçalves, a filmagem foi feita de uma distância segura tanto para os visitantes quanto para o animal. "Eu estava descendo o rio com alguns turistas e eu avistei ela do lado esquerdo. Foi nesse momento que nós paramos para observá-la", explicou.

Ainda de acordo com o guia, o grupo de 10 turistas ficou encantado com a beleza do animal. Os visitantes acompanharam a sucuri por um de terminado momento para observá-la antes de ela desaparecer na água.

Gonçalves identificou o animal como sendo um filhote por conta da espessura e do tamanho do réptil. "Ainda não é a melhor data do ano para encontrá-la. Sucuris são mais fáceis de serem vistas no período do inverno, um período em que elas se acasalam", finalizou.

Veja o vídeo:

