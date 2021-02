Crocodilo gigante devora filhote de tubarão próximo à praia; vídeo

| Foto: Divulgação

Um crocodilo-de-água-salgada de 4 metros de comprimento devorou um filhote de tubarão que estava encalhado em uma praia no nordeste da Austrália.

Segundo o Mail Online, o pequeno tubarão havia sido fisgado por engano por Yvonne Palmer, que pescava no local. Ela ia devolvê-lo ao mar. Entretanto, ao perceber que o crocodilo se aproximava, ela se afastou e filmou o ataque oportunista (e fatal) com a câmera do celular.

Na gravação, Yvonne grita que está tremendo ao ver o crocodilo mastigando o tubarão – que ainda estava vivo, lutando pela sobrevivência – a poucos metros dela.

Confira o vídeo:

*Com informações do Meionorte

