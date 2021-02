Confira os ataques das cobras mais mortais do mundo animal

Imagens de ataques de cobras sempre chamam atenção por serem impressionantes. Confira uma lista de vídeos com ataques envolvendo as espécies mais temidas de serpentes do mundo animal.

Leopardo X Píton

Já pensou em um duelo mais mortal que esse? Um Leopardo se agarra com uma cobra píton em uma batalha de vida ou morte. Quem vai ser dar melhor nesse duelo?



Jacaré X Píton

Nesse duelo parecia que a cobra tinha levado a melhor. Mas mal sabia ela que a batalha continuaria no seu estômago.

Onça x Sucuri

Quem você acha que leva a melhor nessa?

Cobras mortais se enfrentam na Austrália

O conflito improvável mostra uma cobra preta de barriga vermelha lutando contra uma cobra marrom. A batalha inclui mordidas e troca de veneno.

Cobra x Mangusto



Por essa o mangusto não esperava. O mamífero é imune ao veneno das cobras, por isso tem elas como prato principal. Mas ele não contava que o réptil fosse amigo de pássaros... Só vendo o vídeo para entender.



