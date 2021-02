Cobra invade casa, põe morador para correr e quase ataca gato; vídeo

| Foto: Divulgação

Uma cobra invadiu uma casa e colocou o morador da residência para correr. O réptil entrou na residência depois de avistar um pobre gato, que quase virou o prato principal.

Vídeos da câmera mostram o morador no jardim quando, de repente, percebe a visita inesperada. A "invasão" aconteceu no último dia 7 de fevereiro, na Tailândia.



Como é possível observar nas cenas, o réptil surge no canto esquerdo, passando pelo portão e invadindo a casa, enquanto o felino caminha tranquilo perto de um veículo. Por sorte, o felino notou a presença do predador e conseguiu escapar graças ao olhar atento do dono.

O Morador tentou se proteger dentro de casa após invasão da cobra que insistia em seguir o pet. Não é possível identificar como o animal foi retirada das dependências.

Veja o vídeo:

