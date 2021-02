Vídeo: Homem preso por pedofilia tentou reproduzir Jogos Mortais

Segundo o delegado Giancarlos Zuliani, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), a residência é assustadora | Foto: Divulgação

O morador de Planaltina preso na sexta-feira (12) por armazenar e compartilhar pornografia infantojuvenil reside em uma casa em que tentava reproduzir o ambiente dos filmes da famosa franquia Jogos Mortais. Por fora, o imóvel parecia normal. Por dentro, era repleto de sujeira e imitações de armadilhas.

Segundo o delegado Giancarlos Zuliani, chefe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), a residência é assustadora. “Tudo indica que ele tentava seguir os rituais do filme Jogos Mortais. A casa parecia um filme de horror”, afirma.

Vídeos e fotos do local dão ideia do que o homem de 29 anos foi capaz de fazer. Havia muito lixo e sujeira espalhados propositalmente pelos diversos cômodos do imóvel, lembrando as armadilhas dos nove filmes da franquia que forçavam as pessoas a sobreviverem para escapar.

Um dos cômodos mais sujos é o banheiro, que não parece ser utilizado para o seu propósito. Com um computador colocado no chão, o teclado apoiado em cima do vaso sanitário e uma cadeira embaixo do chuveiro, o local ainda conta com uma inscrição na parede. Enquanto que no primeiro filme dos Jogos Mortais há a inscrição de um “X” no cômodo, na casa em Planaltina está escrito “HUGON”.

O quarto também parece simular outra armadilha. Os policiais encontraram ali uma cadeira pendurada de cabeça para baixo e cheia de fios em cima do colchão, próximo a um sofá completamente destruído. No quarto filme da série, um quarto também é utilizado como armadilha para um homem que estuprava e filmava as mulheres vítimas dele.

*Com informações do Metrópoles