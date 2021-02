Vídeo impressionante mostra sucuri atacando e engolindo cachorro

Um cachorro foi atacado e engolido por uma Sucuri, na cidade de Várzea Grande | Foto: Divulgação

Um cachorro foi atacado e engolido por uma Sucuri, na cidade de Várzea Grande, no Estado do Mato Grosso.

O fato aconteceu na última semana. Segundo uma moradora da região, o vizinho escutou o cachorro gritando e quando vou verificar o que acontecia, a cobra já estava enrolada no cachorro.

A testemunha contou que após engolir o cão, assim que os bombeiro chegaram, a cobra vomitou o animal.

Questionada em reação à limpeza do local, por parte do Poder Público, a moradora disse que eles vão de vez em quando e limpam somente as beiradas.

"Já é o segundo cachorro. Eles vão esperar morrer gente para fazerem alguma coisa. A prefeitura deveria canalizar com manilhas", disse a mulher.

Veja o vídeo do resgate da cobra:

